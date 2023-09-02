Незалежний політолог Орєшкін розповів, хто у РФ є основною загрозою режиму Путіна
Дмітрій Орєшкін, незалежний політолог, професор Вільного університету в Ризі, вважає, що зараз основною загрозою для путінської влади є саме турбопатріоти, умовно кажучи, це люди пригожинсько-гіркінського плану, які висувають претензії Путіну у тому, що погано воює
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"У путінській моделі влади громадська думка є не політичним суб’єктом, а це політичний об’єкт. Нею маніпулюють, їй заливають у мозок за допомогою телебачення певну картинку світу. Допоки не зміниться влада, не перебудується громадська думка. Насправді мова про стійкість путінського режиму стосується лише настрою еліт. По-перше, еліти краще поінформовані, по-друге, мають навички самостійного аналізу інформації. Ось там може бути переосмислення. Насправді воно вже відбувається, і ми бачимо деякі опосередковані ознаки: хтось виїжджає, хтось оголошує себе казахстанським бізнесменом і відмовляється від російського коріння. А то є елітні громадяни, і це погані ознаки для Путіна", - зауважив незалежний політолог.
За його словами, Патрушев чи Медведєв, чи ще хтось – це не всі путінські еліти, а лише турбопатріотична частина. Звісно, вони мають дуже високий вплив, але і вміють брати гроші в тумбочці. Однак не думають і не вміють думати, звідки ці гроші з’являються. Уже третина російського бюджету, із 30 трильйонів рублів приблизно 10 іде на війну. Так довго тривати не може, очевидно, умови життя погіршуватимуться як у населення, так і у тих самих еліт.
"Отже, серед еліт відбувається приховане буркотіння та розчарування, причому з обох сторін. Зрозуміло, що тих людей, які хотіли б бачити Росію європейськоорієнтованою країною, загнано під лавку, вони мовчать, залякані й виконують ті накази, які їм дає Путін. Але зараз основною загрозою для Путіна є саме турбопатріоти - умовно кажучи, люди пригожинсько-гіркінського плану, які висувають Путіну претензії у тому, що погано воює. Давно, мовляв, треба було Україну перемогти, давно треба було підняти триколор над Києвом, а Путін слабак – ось, що є найцікавішим. Тому тепер путінські репресії битимуть саме по турбопатріотичній громадськості. І у цьому сенсі саме еліти переживають розрив шаблону", - зазначив професор.
Дмітрій Орєшкін переконаний, що чим більше й ефективніше діятимуть ЗСУ, тим швидше відбуватиметься надлом, розчарування й формування претензій до Путіна з боку російських еліт. А щодо громадської думки, то вона сидить з відкритим ротом біля телевізора й узагалі не розуміє, що відбувається.
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