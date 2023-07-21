Про це повідомляє російське видання РБК.

Зазначається, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук.

У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської.

"Сьогодні приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки й відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)", - йдеться у повідомленні.

За словами Регінської, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома.

Що відомо про Гіркіна

Ігор Гіркін (Стрєлков) - російський військовий, блогер, ідеолог Білого руху, письменник, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець, терорист. Він був учасником російської війни проти України в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії. Також Гіркін брав участь у війнах у Придністров'ї, Боснії, Чечні.

З 2014 року був керівником терористичного угруповання "Новоросія" та головою "Комітету 25 січня". Колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування "Народне ополчення Донбасу".

Після початку російського вторгнення до Криму Гіркін очолював диверсійний загін, організовував збір кримських депутатів для призначення незаконного референдуму, командував штурмом фотограмметричного центру в Сімферополі. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким чином бойові дії на Донбасі.

Згодом терорист став першим "міністром оборони" так званої ДНР та головнокомандувачем "Армії Новоросії". У серпні 2014 року, одночасно із початком вторгнення російських регулярних військ на Донбас, виїхав назад у Росію.

СБУ та Генеральна прокуратура України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування та умисні вбивства.

У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

У жовтні 2022 року ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон.

17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення. У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

6 грудня колишній польовий командир бойовиків "ДНР" повернувся до Москви.