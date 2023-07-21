Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Кримінал У Росії заявили про затримання терориста Гіркіна

У Росії заявили про затримання терориста Гіркіна

21 липня, 2023 п'ятниця
13:49
Кримінал Ігор Гіркін

У п'ятницю, 21 липня, російські ЗМІ заявили, що правоохоронці РФ затримали колишнього польового командира бойовиків "ДНР" Ігоря Гіркіна (Стрєлкова). Його дружина Мирослава Регінська нібито підтвердила інформацію про його затримання

Про це повідомляє російське видання РБК. 

Зазначається, що співробітники правоохоронних органів забрали Стрєлкова з дому вдень. У його квартирі працівники слідчого комітету проводять обшук.

У російському ЗМІ повідомили, що за попередніми даними, затримання проводилося за заявою колишнього співробітника ПВК Вагнера.

Згодом на Telegram-каналі Гіркіна з'явилося повідомлення нібито від його дружини Мирослави Регінської. 

"Сьогодні приблизно об 11:30 до нас приїхали представники слідчого комітету. Мене в цей час удома не було. Незабаром, за словами консьєржа, вони вивели мого чоловіка під руки й відвезли у невідомому напрямку. Від друзів мені вдалося з'ясувати, що моєму чоловікові висунуто звинувачення за статтею 282 КК РФ (екстремізм)", - йдеться у повідомленні.

За словами Регінської, про місцеперебування чоловіка їй нічого невідомо, на зв'язок він не виходив. У момент затримання жінки не було вдома.

Що відомо про Гіркіна

Ігор Гіркін (Стрєлков) - російський військовий, блогер, ідеолог Білого руху, письменник, відставний офіцер ЗС РФ, колишній полковник ФСБ, воєнний злочинець, терорист. Він був учасником російської війни проти України в Криму, на Донбасі та під час вторгнення 2022 року на боці Росії. Також Гіркін брав участь у війнах у Придністров'ї, Боснії, Чечні.

З 2014 року був керівником терористичного угруповання "Новоросія" та головою "Комітету 25 січня". Колишній ватажок терористичного проросійського військового угрупування "Народне ополчення Донбасу".

Після початку російського вторгнення до Криму Гіркін очолював диверсійний загін, організовував збір кримських депутатів для призначення незаконного референдуму, командував штурмом фотограмметричного центру в Сімферополі. У квітні 2014 року зі своїм загоном перетнув кордон України в Донецькій області, керував захопленням Слов'янська, розпочавши таким чином бойові дії на Донбасі.

Згодом терорист став першим "міністром оборони" так званої ДНР та головнокомандувачем "Армії Новоросії". У серпні 2014 року, одночасно із початком вторгнення російських регулярних військ на Донбас, виїхав назад у Росію.

СБУ та Генеральна прокуратура України порушили проти Гіркіна справи за тероризм, порушення суверенітету і територіальної цілісності України, катування та умисні вбивства. 

У 2019 році Нідерланди оголосили Гіркіна у міжнародний розшук як особу, причетну до збиття Боїнга MH-17.

У жовтні 2022 року ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон.

17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення. У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

6 грудня колишній польовий командир бойовиків "ДНР" повернувся до Москви.

Світ
Росія
окуповані території
Читайте також:
Зброя зі США до України приходить швидше, ніж посилка у мирні часи
21 липня, 2023 п'ятниця
У Пентагоні розповіли як боролися з викраденням західної зброї в Україні
на фото: пожежа
21 липня, 2023 п'ятниця
РФ вчетверте за тиждень атакувала Одещину: двоє поранених, знищено 120 тонн агропродукції
Жозеп Боррель
20 липня, 2023 четвер
"Вихід один - збільшити військову підтримку України": Боррель розповів, як ЄС відповість на погрози РФ обстрілювати судна із зерном
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.64
    Купівля 36.64
    Продаж 37.32
  • EUR
    Купівля 40.79
    Продаж 41.78
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
21 липня
14:50
МВС розширило перелік областей, у яких можна скласти прозорі іспити на отримання водійських прав
14:43
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
14:37
СБУ затримала двох проросійських агітаторів
СБУ затримала двох проросійських агітаторів, один із них - ексучитель київського ліцею
14:31
Партнерський матеріал
Місто, яке ледь не втратило право бути столицею: як відбудовували Варшаву після Другої світової війни
14:26
Оновлено
путін
Путін заявив, що Польща та Литва хочуть окупувати Україну, а польські землі назвав подарунком Сталіна
14:24
Китай
Китай розпочав будівництво нової надглибокої свердловини в пошуках природного газу
14:13
Володимир Зеленський
Захист портів, продовження зернової ініціативи, північний кордон: Зеленський провів засідання Ставки
14:07
круїзний лайнер
В Амстердамі заборонили круїзні лайнери, щоб зменшити кількість туристів і запобігти забрудненню
14:00
OPINION
Орест Сохар
Проти лому є прийом. І його звати Ердоган
13:50
Партнерський матеріал
ART-галерея у вашій вітальні: можливості телевізорів покоління METASMART TV
13:47
Оновлено
Сенс Банк
Україна націоналізувала "Сенс банк"
13:38
Оновлено
обстріл
Ракетна атака РФ 21 липня: пошкоджено важливий об'єкт інфраструктури на Одещині, на Чернігівщині загинула людина
13:32
Укренерго
Укренерго відновлює можливість експорту електроенергії у Словаччину
13:22
Ексклюзив
Іран Росія
Іран не розглядає Росію як сильного гравця, - сходознавець Данилов
13:22
Учені ESA вперше спробують керовано повернути супутник на Землю
13:07
OPINION
Дана Ярова
Від дій Держаудитслужби найперше постраждає армія
13:03
школярі, діти
У РФ заявили, що школярі вивчатимуть основи бойового застосування дронів
12:47
засновниця незвичного спортивного центру Лілія Юнко
Скільки коштує відкрити спортивний центр у Львові
12:43
безпілотник
У Польщі розбився розвідувальний безпілотник, що належав армії США
12:35
Намагався продати трофейну зброю РФ криміналітету: на Херсонщині у чоловіка вилучили арсенал
12:17
Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак
Польща перемістить війська на схід країни через можливі загрози з боку ПВК Вагнера у Білорусі
12:10
вагон до Відня, Укрзалізниця
Збій на кордоні з Угорщиною затримав вагони Київ-Відень: Укрзалізниця готує зміни до розкладу
12:07
танк Leopard 1
Десять танків Leopard, кулемети, артснаряди: Німеччина оголосила новий пакет допомоги Україні
12:05
Гроші
За червень українці задонатили на ЗСУ рекордні 2,4 млрд грн
11:57
OPINION
Микола Княжицький
За що воюємо?
11:54
Нова Зеландія
Нова Зеландія ввела санкції проти 17 компаній та 6 громадян РФ і Білорусі
11:41
мобільні укриття
У Київраді розповіли, що заважає встановити мобільні укриття в столиці
11:36
Києво-Печерська лавра
Чотирьох людей, затриманих у квітні під час сутичок біля Лаври, судитимуть за хуліганство
11:29
газ
"Закачали газу більше, ніж передбачалося": у Нафтогазі розповіли про підготовку до зими
11:21
Ракетоносій "калібрів"
Російські ВМС заявили, що провели військові навчання з бойовою стрільбою в Чорному морі після виходу із "зернової угоди"
11:21
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Можемо стримувати піхоту й легку техніку противника: Згурець пояснив, у чому перевага касетних боєприпасів
11:19
Вадим Пристайко
Зеленський звільнив посла України у Великій Британії Пристайка
11:11
електроенергія
В Україні знизилося споживання електроенергії: названо причину
11:09
Міністерство оборони
ЗСУ з грудня 2022-го не отримали жодної міни за контрактом Міноборони на майже 1,4 млрд грн, - УП
11:07
Пісня про надію і з відсилкою на "Зорі запалали": "Без Обмежень" випустив новий сингл "Дим"
11:02
Оновлено
прикордонник
Військові зафіксували проникнення російських ДРГ на прикордоння Чернігівщини та Сумщини
11:00
Інтерв’ю
Андрій Юсов
Представник ГУР Юсов: про іранські балістичні ракети, філософію українського опору та путінські "консерви". Друга частина
10:44
ЧВК Вагнер
За кілька місяців на війні в Україні загинули до 20 тисяч вагнерівців, - розвідка Британії
10:39
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
У Повітряних силах пояснили, чому ППО не можна поставити подалі від населених пунктів
10:35
Китай та росія
Китай може надавати військове обладнання Росії для війні проти України, - радник Макрона
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV