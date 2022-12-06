Гіркін, за затримання якого в Україні обіцяли $100 тис., повернувся до Москви

Про це він сам повідомив у Telegram.

"Перебуваю у Москві. Спроба № 3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти збройних сил шановних київських партнерів (їх тепер у зведеннях МО називають такими собі "бойовиками") не завершилася успіхом, хоча була дуже близькою до того", - написав він.

У повідомленні окупант скаржиться, що його вигнали з роти, заяву на приєднання до якої він написав у жовтні.

"Незабаром після зарахування до маршової роти мене перевели до N-ського полку, до якого мене було зараховано рівно на один день (уранці внесено до списків, увечері - безслідно винесено). Усі ці маніпуляції (ймовірно, виконані під тиском "згори") жодними наказами не оформлювалися. В результаті ще з жовтня і по кінець листопада я перебував у складі N-ського батальйону N-ського полку незаконно, незаконно ж носив зброю та боєприпаси, незаконно виїжджав у район проведення СВО та в прифронтову зону", - написав Гіркін.

Тож російському терористу довелося здати зброю та повернутись на батьківщину.

У жовтні ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон.

17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.

У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.

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