Гіркін, за затримання якого в Україні обіцяли $100 тис., повернувся до Москви
Колишній польовий командир бойовиків "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков) повернувся до Москви
Про це він сам повідомив у Telegram.
"Перебуваю у Москві. Спроба № 3 взяти безпосередню участь у бойових діях проти збройних сил шановних київських партнерів (їх тепер у зведеннях МО називають такими собі "бойовиками") не завершилася успіхом, хоча була дуже близькою до того", - написав він.
У повідомленні окупант скаржиться, що його вигнали з роти, заяву на приєднання до якої він написав у жовтні.
"Незабаром після зарахування до маршової роти мене перевели до N-ського полку, до якого мене було зараховано рівно на один день (уранці внесено до списків, увечері - безслідно винесено). Усі ці маніпуляції (ймовірно, виконані під тиском "згори") жодними наказами не оформлювалися. В результаті ще з жовтня і по кінець листопада я перебував у складі N-ського батальйону N-ського полку незаконно, незаконно ж носив зброю та боєприпаси, незаконно виїжджав у район проведення СВО та в прифронтову зону", - написав Гіркін.
Тож російському терористу довелося здати зброю та повернутись на батьківщину.
- У жовтні ГУР Міноборони України повідомила, що Гіркін перебуває на окупованій території, й оголосила винагороду в 100 тисяч доларів за взяття його в полон.
- 17 листопада у Гаазі відбулося оголошення вироку у справі MH17: бойовиків підконтрольної РФ "ДНР" на чолі з Гіркіним заочно засудили до довічного ув'язнення.
- У Росії заявили, що не видаватимуть Нідерландам Гіркіна, засудженого Гаазьким трибуналом до довічного ув'язнення.
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