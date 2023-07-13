Про це дипломат сказав у ефірі SkyNews.

Пристайко заявив, що це був "нездоровий сарказм" з боку президента.

"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом... коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не вважаю, що це здоровий сарказм", - пояснює посол.

Пристайко підкреслив, що "Україна не має показувати Росії, що між нею та партнерами щось відбувається − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом". Дипломат наголосив, що РФ має бачити, що якщо щось трапиться, "Бен може зателефонувати й розповісти все, що хоче".