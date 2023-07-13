"Нездоровий сарказм": посол України у Британії розкритикував заяву Зеленського про "щоденну подяку" Воллесу
Посол України у Великій Британії Вадим Пристайко розкритикував коментар Володимира Зеленського, нібито він щодня зранку дякуватиме Воллесу за допомогу Україні
Про це дипломат сказав у ефірі SkyNews.
Пристайко заявив, що це був "нездоровий сарказм" з боку президента.
"Я думаю, він відповів трохи з сарказмом... коли президент Зеленський сказав, що кожного ранку він прокидатиметься і дзвонитиме Бену Воллесу, щоб подякувати йому… Я не вважаю, що це здоровий сарказм", - пояснює посол.
Пристайко підкреслив, що "Україна не має показувати Росії, що між нею та партнерами щось відбувається − ворог повинен знати, що Україна і партнери працюють разом". Дипломат наголосив, що РФ має бачити, що якщо щось трапиться, "Бен може зателефонувати й розповісти все, що хоче".
- Раніше міністр оборони Британії Бен Воллес прокоментував обурення Володимира Зеленського про те, що НАТО не запросило Україну, та заявив, що його країна не є онлайн-магазином Amazon, тому не може передати Україні всю необхідну зброю зі своїх запасів.
- У відповідь на це Зеленський заявив, що Україна дуже вдячна Британії за підтримку, а також, що він "може зранку прокидатися і дякувати міністру особисто".
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