Незмінні традиції: у Харкові за дорученням мера почнуть висаджувати квіти
Попри часті обстріли, Харків вже почали прибирати від руїн і приводити у звичне життя
Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю Українській правді, передає "Еспресо. TV".
Мер Харкова Ігор Терехов вже дав розпорядження, щоб в місті почали висаджувати квіти.
"У Харкові так заведено. Ми будемо дотримуватися наших традицій. Все, що ми робили, навіть під обстрілами, під вогнем, ми також робитимемо, – запевнив Терехов.
До закликів мера долучилися не лише комунальні працівники, а й звичайні харків'яни: "Вони самі допомагають у тому, щоб закрити пам'ятник, у тому, щоб розбирати завали, прибирати вулиці".
Терехов зазначив, що Харків ще ніколи не був настільки об’єднаний, як під час війни.
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