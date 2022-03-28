Незмінні традиції: у Харкові за дорученням мера почнуть висаджувати квіти

Про це розповів міський голова Харкова Ігор Терехов в інтерв’ю Українській правді, передає "Еспресо. TV".

Мер Харкова Ігор Терехов вже дав розпорядження, щоб в місті почали висаджувати квіти.

"У Харкові так заведено. Ми будемо дотримуватися наших традицій. Все, що ми робили, навіть під обстрілами, під вогнем, ми також робитимемо, – запевнив Терехов.

До закликів мера долучилися не лише комунальні працівники, а й звичайні харків'яни: "Вони самі допомагають у тому, щоб закрити пам'ятник, у тому, щоб розбирати завали, прибирати вулиці".

Терехов зазначив, що Харків ще ніколи не був настільки об’єднаний, як під час війни.

Нагадаємо, волонтери Rescue Now UA вивезли з Харкова більше сотні важкохворих людей

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