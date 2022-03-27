Волонтери Rescue Now UA вивезли з Харкова більше сотні важкохворих людей

Про це вони повідомили на своїй Фейсбук-сторінці, інформує Еспресо.TV

"Ми продовжуємо працювати. Щодня безкоштовно вивозимо людей з Харкова до Полтави та Дніпра. За місяць роботи вивезли 101 важкохворого із важкодоступних ділянок, будинків, квартир. Ми продовжуємо годувати. Щодня із мережею волонтерських кухонь Харкова ми готуємо до 20 000 порцій їжі. Ми продовжуємо ризикувати. Під падаючими снарядами ми розвозимо гуманітарну допомогу та медикаменти літнім людям, сім’ям з дітьми та тим, хто не в змозі подбати про себе", - повідомляють волонтери.

Також вони закликають усіх приєднатись до допомоги мешканцям Харкова: їжею, грошима, бензином:

"Нам потрібні постійне постачання продуктів та предметів першої потреби для наших гуманітарних хабів. Нам потрібні гроші на придбання продуктів, бензину та для оренди автобусів".

У звіті ініціативи зазначено, що окрім вивезених важкохворих та благодійних обідів, вдалося врятувати майже1,5 тисячі харків'ян, близько сотні домашніх тварин. Загалом у команді працюють більше 30 волонтерів у Харкові, Дніпрі та Полтаві.

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