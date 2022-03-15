Незважаючи на заяви окупантів: "Точку-У" по Донецьку запустила Росія, - СІТ
Росія запустила "Точку-У" по окупованому Донецьку, а згодом звинуватила в цьому ЗСУ
Про це заявив голова російської дослідницької групи Conflict Intelligence Team Руслан Левієв, передає НВ.
Аналітик повідомив, що після аналізу з відкритих джерел можна зробити висновок: ракета прилетіла з боку РФ або окупованих нею територій.
"Важливо те, де розташовуються залишки ракети, саме так звана ракетна частина, або можна сказати хвостовик. Є фотографії із кількох ракурсів цієї ракетної частини. Вона лежить на бульварі Шевченка. Її хвіст дивиться на Південний Схід, а грубо кажучи, ніс ракети дивиться на Північний Захід", - повідомив Левієв.
Він зазначає, якщо ракета зберегла траєкторію, то вона прилетіла з території, яка контролюється РФ або терористичною організацією "ДНР".
"Ми досліджували безліч фотографій використання "Точок-У" в Сирії, в Україні, на Карабаху. Ми не знайшли жодного інциденту, де ця частина ракети лежала б інакше. Та сама ракетна частина може трохи змінити напрямок, полетіти нерівно по лінії, а повернути на 45 градусів максимум. Але загальний напрямок завжди залишається одним і тим самим. Тобто, вона не могла повернути на 180 градусів. У будь-якому разі вона прилетіла з Південного Сходу", - додали в СIT.
- Російські пропагандистські ЗМІ повідомляли, що в окупованому Донецьку впала ракета "Точка-У". Там звинуватили в авіаударі ЗСУ і заявили про нібито загибель 20 людей.
Початок фрагмента про російську "Точку У" о 5:35 у інтерв'ю блогеру Майклу Накі.
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