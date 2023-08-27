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Війна з Росією: хроніка
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Ніби й не було війни…

Василь Зима
27 серпня, 2023 неділя
20:01
Погляд Василь Зима

Янголи хочуть надивитися на свій Львів. З Личакова його добре видно

За який кілометр від Марсового поля, де лежать герої.

Небо синє, як Боже око. Чисте-чисте.

Повітря, здається, застигло густим киселем і його доводиться розсувати руками. Червона алича мліє в затінку темно-зеленого гілля. Ніхто її не їсть, але й не чавить ногами. Бо скільки їй того щастя — додавати червоного в піксельні візерунки землі.

А на все то дивиться Господь Бог і Його новопреставлені Янголи із зашкарублими від довгої війни руками. І душами. Янголи повсідалися на вежу-кампанілу, що вишиться над Храмом Покрови Пресвятої Богородиці, і їдять аличу.

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Такий тихий день із густим, як кисіль, повітрям. Дзвенять трамваї, спека спадає дедалі нижче.

І Янголи хочуть надивитися на свій Львів. З Личакова його добре видно. А червона алича на траві позначає кров. Чи то лише їм з вежі так здається?

Що все червоне — то кров… над Марсовим полем синє небо вгинається від ваги, а вітер втік і забув ворушити знамена. Тихо-тихо. Ніби й не було війни…

Джерело

Про автора. Василь Зима, журналіст, телеведучий Еспресо

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