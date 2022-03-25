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Головна війна з Росією Ніч на Київщині минула гаряче: ЗСУ й ТрО знищили понад 12 танків і 10 одиниць броньованої техніки російських окупантів, - Сабій
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Ніч на Київщині минула гаряче: ЗСУ й ТрО знищили понад 12 танків і 10 одиниць броньованої техніки російських окупантів, - Сабій

25 березня, 2022 п'ятниця
08:45

Керівник Територіальної оборони Київщини Ігор Сабій розповів, що за минулу ніч Збройні сили України та бійці ТрО знищили понад 12 танків і 10 одиниць броньованої техніки російських загарбників

Український захисник повідомив деталі в етері Еспресо.TV.

"Ніч на Київщині та минула доба загалом пройшла дуже гаряче. Збройні сили України та Територіальна оборона дуже активно контратакують російських окупантів. Тільки за ніч було знищено 12 танків окупантів, понад 10 одиниць броньованої техніки. Загалом за добу знищено понад 300 окупантів", - зазначив Сабій.

Керівник ТрО додав, що вчора було звільнено від російських загарбників село Лукʼянівка Барашівської ОТГ, де було знищено 40 із двох сотень окупантів, 9 БМП, 3 танки, а один танк захопили і він буде використовуватися на благо України.

"Була також знищена колона росіян. Йде активна зачистка Ірпеня. Наші уже в Гостомелі та Бучі. З іншого боку ворог продовжує обстріл цивільних обʼєктів Київщини. Не можна також не згадати вчорашній обстріл окупантами евакуаційного поїзда. Тільки в такий спосіб росіяни можуть нам протистояти. Але українців це не лякає. ЗСУ роблять усе можливе, щоб відкинути ворога від Києва і густонаселених районів", - зауважив Ігор Сабій.

  • Нагадаємо, у Калинівці Фастівського району Київщини внаслідок окупаційного артобстрілу є загиблі, поранено трьох людей.
  • За оперативною інформацією Генштабу, протягом попередньої доби ЗСУ відбили 9 ворожих атак, знищили 12 танків, близько 20 одиниць броньованої та автомобільної техніки і 9 артилерійських систем.

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російська агресія
територіальна оборона
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