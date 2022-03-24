Окупанти здійснили артобстріл по Калинівці на Київщині, є загиблі
У Калинівці Фастівського району Київщини внаслідок окупаційного артобстрілу є загиблі, поранено трьох людей
Про це передає поліція Київської області
"У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в один із об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Киян закликали тримати вікна зачиненими та за можливості не перебувати на вулиці через пожежу в Київській області
Російські війська також продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка.
Тривають бойові дії в Бучанському районі. Поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів окупанта.
- Нагадаємо, евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 29.91
-
EUR
Купівля 32.2Продаж 33
- Актуальне
- Важливе