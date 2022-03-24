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Головна війна з Росією Окупанти здійснили артобстріл по Калинівці на Київщині, є загиблі

Окупанти здійснили артобстріл по Калинівці на Київщині, є загиблі

24 березня, 2022 четвер
23:49
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У Калинівці Фастівського району Київщини внаслідок окупаційного артобстрілу є загиблі, поранено трьох людей

Про це передає поліція Київської області

"У Калинівці внаслідок артобстрілу три людини отримали поранення, є загиблі. Уламки снаряду потрапили в  один із об’єктів цивільної інфраструктури", - йдеться в повідомленні.

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Російські війська також продовжують поодинокі обстріли села Ясногородка.

Тривають бойові дії в Бучанському районі. Поліцейські фіксують наслідки артилерійських ударів окупанта.
 

  • Нагадаємо, евакуаційний потяг Київ - Івано-Франківськ потрапив під обстріл російських військ під Васильковом, постраждалих немає.

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