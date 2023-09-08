Нічна атака на Одещину: сили ППО знищили 16 із 20 дронів

Про це повідомляють Повітряні сили України.

"Уночі 8 вересня 2023 року противник атакував Одещину групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усього зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одещини.

У Повітряних силах зауважили, що було застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.

Загалом у результаті бойової роботи знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.