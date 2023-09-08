Нічна атака на Одещину: сили ППО знищили 16 із 20 дронів
В ніч проти 8 вересня російські терористи запустили 20 безпілотників на Одеську область. Українська ППО знищила 16 "шахедів"
Про це повідомляють Повітряні сили України.
"Уночі 8 вересня 2023 року противник атакував Одещину групами ударних БПЛА типу Shahed-136/131 з південно-східного та південного напрямків", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усього зафіксовано пуски 20 "шахедів" у напрямку Одещини.
У Повітряних силах зауважили, що було застосовано зенітні ракетні підрозділи, винищувальну авіацію, мобільні вогневі групи Повітряних сил, протиповітряну оборону інших складових Сил оборони України.
Загалом у результаті бойової роботи знищено 16 Shahed-136/131 у межах Одеської та Миколаївської областей.
- Російські окупанти сьогодні увечері, 7 вересня, вкотре запустили дрони-камікадзе на територію України.
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