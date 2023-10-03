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Нічна атака РФ: Повітряні сили знищили крилату ракету та 29 "шахедів"

3 жовтня, 2023 вiвторок
08:35
Війна з Росією ППО ЗСУ

Під час російської атаки у ніч на вівторок, 3 жовтня, сили української ППО знищили 20 повітряних цілей ворога - одну крилату ракету "Іскандер-К" та 29 ударних дронів Shahed-131/136

Про це інформує пресцентр Повітряних сил ЗСУ.

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