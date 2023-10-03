РФ атакувала Дніпро та Павлоград

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у Telegram.

За його даними, Сили оборони збили 13 безпілотників та крилату ракету.

"Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали. Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - зазначив Лисак.

Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району.

"Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила", - підсумував голова ОВА.