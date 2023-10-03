РФ атакувала Дніпро та Павлоград
Вночі на 3 жовтня Росія атакувала Дніпропетровську область ударними безпілотниками та крилатою ракетою. Влучання є в місті Павлоград
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак у Telegram.
За його даними, Сили оборони збили 13 безпілотників та крилату ракету.
"Внаслідок падіння уламків у Дніпрі зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали. Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об'єктів", - зазначив Лисак.
Також окупанти обстріляли з важкої артилерії Мирівську громаду Нікопольського району.
"Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда. Інформація про постраждалих не надходила", - підсумував голова ОВА.
- У ніч на 3 жовтня Росія провела чергову повітряну атаку на Україну: було зафіксовано декілька груп "шахедів" та активність ворожої авіації.
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