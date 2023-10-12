Нічна атака РФ: українська ППО знищила 28 "шахедів"

Про це повідомляють Повітряні сили.

"У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed з північного та південного напрямків – Білгородська область (рф) та із мису Чауда (ТОТ Крим)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що всього зафіксовано пуски 33 "шахедів". Відомо, що ворожі БПЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.

До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.