Нічна атака РФ: українська ППО знищила 28 "шахедів"
В ніч проти 12 жовтня російські терористи запустили 33 безпілотники по території України. Натомість сили ППО знищили 28 дронів
Про це повідомляють Повітряні сили.
"У ніч на 12 жовтня 2023 року противник атакував Україну ударними БПЛА типу Shahed з північного та південного напрямків – Білгородська область (рф) та із мису Чауда (ТОТ Крим)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що всього зафіксовано пуски 33 "шахедів". Відомо, що ворожі БПЛА летіли у різних напрямках, відтак протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України.
До відбиття повітряної атаки залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи, підрозділи радіоелектронної боротьби.
- У ніч проти 12 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України. Тривогу оголошували на півдні та центрі. Зафіксовано прильоти у Харкові.
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