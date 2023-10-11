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Головна Війна з Росією Росія запустила "шахеди" з півночі та півдня: ситуація ввечері 11 жовтня

Росія запустила "шахеди" з півночі та півдня: ситуація ввечері 11 жовтня

11 жовтня, 2023 середа
22:02
Війна з Росією повітряна тривога

Ввечері середи, 11 жовтня, російські терористи запустили ударні БПЛА для обстрілу України

Про пуск "шахедів" з Криму Повітряні Сили попередили о 21:17.

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) у напрямку південних областей. Можливе поширення тривог за напрямом руху ударних БпЛА. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги!", - пишуть Повітряні Сили.

Ближче до 22:00 ПС також оголосили про загрозу застосування ударних БПЛА "шахедів" з північно-східного напрямку!

Станом на 22:00 повітряну тривогу оголосили на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Донеччині та Луганщині.

Новина доповнюватиметься...

Україна
Росія
Крим
безпілотник
Військові новини
ракетний удар
повітряна тривога
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