Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 14 дронів

Про це пишуть Повітряні сили.

"У ніч на 15 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що усі ворожі БПЛА знищили мобільні вогневі групи у чотирьох регіонах - Миколаївська, Херсонська, Хмельницька та Полтавська області.