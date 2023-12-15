Нічна атака РФ: українська ППО знищила усі 14 дронів
У ніч проти 15 грудня російські сили вкотре намагалися атакувати територію України ударними БПЛА типу Shahed. Натомість українська ППО знищила усі ворожі цілі
Про це пишуть Повітряні сили.
"У ніч на 15 грудня 2023 року противник атакував ударними безпілотниками типу Shahed з району Приморсько-Ахтарськ (Краснодарський край – РФ)", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що усі ворожі БПЛА знищили мобільні вогневі групи у чотирьох регіонах - Миколаївська, Херсонська, Хмельницька та Полтавська області.
- Росія запустила кілька груп безпілотників з південного напрямку – відомо, що вони рухалися на північ та захід України.
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