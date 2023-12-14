Ворог запустив кілька груп "шахедів" із південного напрямку: дрони летять на північ і захід України
Росія запустила кілька груп безпілотників з південного напрямку – вони рухаються на північ та захід України
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
О 19:52 у ПС ЗСУ повідомили про рух "шахедів" з Херсонщини у напрямку Миколаївщини.
Вже через годину кілька груп "шахедів" з Миколаївщини летіли у напрямку Одещини.
О 21:32 ворожі дрони з Миколаївщини та Одещини рухаються на північний захід, а кілька нових груп "шахедів" заходять на Миколаївщину з півдня!
"Кілька груп "шахедів" на межі Кіровоградської, Черкаської, Вінницької областей! Рухаються на північ у напрямку Умані. Решта груп – на Миколаївщині, рухаються у тому ж напрямку", - додали у ПС ЗСУ о 22:06.
О 22:39 у ПС ЗСУ повідомили оновлену ситуацію з атакою російських безпілотників на Україну:
"Шахеди" на Вінниччині – рухаються на захід, "Шахеди" на Черкащині – на північ. На Миколаївщині – кружляють північніше та східніше Миколаєва. На Одещині – рухаються на захід".
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