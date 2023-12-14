Росія вистрілила з МіГ-31К по Україні
Росіяни вдень 14 грудня випустили ракети Х-47 "Кинджал" у бік Старокостянтинова Хмельницької області. У місті пролунали вибухи
Про пуск ракет повідомили Повітряні сили України.
Зазначається, що було зафіксовано зліт МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому Саваслейка (село у Кулебацькому міському окрузі Нижньогородської області) і здійснено пуски ракет.
Нині повітряна тривога лунає по всій Україні.
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- Раніше окупанти почали дозаправляти свої МіГи у повітрі. Цей процес триває по кілька годин, через що українці протягом тривалого часу сидять під сиренами. 17 листопада президент України Володимир Зеленський під час засідання Ставки доручив військовим та уряду знайти рішення щодо оголошення тривог через польоти МіГ-31К.
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