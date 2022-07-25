Нічні вибухи у Миколаєві, ворожі обстріли області й поранена дитина: Кім про ситуацію на Миколаївщині

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Після ворожих обстрілів Миколаєва увечері 24 липня в одному з районів міста на відкритій території почалася пожежа. Ніхто не постраждав. Однак уже за кілька годин, вночі 25 липня, орієнтовно о 02:40 у Миколаєві пролунала серія вибухів. Наразі відомо про потрапляння у поля поза межами міста на територіі прилеглих сіл. Детальна інформація уточнюється.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім наголосив, що за минулу ніч ворожих атак зазнав Миколаївський район. Зокрема увечері 24 липня, о 20:35, ворог обстріляв селище Засілля Первомайської громади. Гатив переважно по відкритих територіях, постраждалих немає. А вже близько третьої ночі 25 липня розпочав обстріл села Мішково-Погорілове Мішково-Погорілівської громади. За попередньою інформацією, поранено 7-річну дитину. Також пошкоджені об'єкти критичної інфраструктури, електро- та газопостачання. Частково зруйновані та пошкоджені житлові будинки, автотранспорт, двоповерховий житловий будинок загорівся.

Також у прицілі рашистів Баштанський район. Зокрема, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Широківської громади. Упродовж дня, 24 липня, від обстрілів зайнялися поля із зерновими. Також окупанти продовжують обстрілювати територію та прилеглі населені пункти Березнегуватської громади. Під постійним вогнем залишаються села, що знаходяться на лінії розмежування. Інформація щодо потерпілих відсутня. Інформація щодо руйнувань житлових будинків уточнюється.



Натомість у Вознесенському та Первомайському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Кількість людей, які загинули в результаті ракетного удару по Миколаєву 29 червня, збільшилася до 8, ще шестеро постраждали

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