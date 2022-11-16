Нічого цього не сталося б, якби не вторгнення РФ в Україну, - прем'єр Британії Сунак про падіння ракет у Польщі
Прем'єр Британії Ріші Сунак поклав відповідальність за падіння ракет на території Польщі 15 листопада на Росію
Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту G20, повідомляє The Guardian.
За словами британського прем'єра, зранку він розмовляв з президентом Польщі Анджеєм Дудою та висловив йому підтримку після падіння двох ракет на в Люблінському воєводстві 15 листопада під час масованої ракетної атаки РФ на Україну.
"Ми всі повинні ясно розуміти: нічого цього не сталося б, якби не російське вторгнення в Україну. Це жорстока і безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона загрожує нашій безпеці та безпеці наших союзників. Поки вона йде, вона руйнуватиме світову економіку", - сказав Сунак.
За його словами, в усіх цих проблемах винна одна людина - президент РФ Володимир Путін.
"Постійну загрозу нашій безпеці та глобальну економічну кризу спричинили дії однієї людини, яка не забажала бути на цьому саміті - Володимира Путіна", - підкреслив Сунак.
- 16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.
- Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.
- Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.
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