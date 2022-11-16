Про це він заявив під час пресконференції на полях саміту G20, повідомляє The Guardian.

За словами британського прем'єра, зранку він розмовляв з президентом Польщі Анджеєм Дудою та висловив йому підтримку після падіння двох ракет на в Люблінському воєводстві 15 листопада під час масованої ракетної атаки РФ на Україну.

"Ми всі повинні ясно розуміти: нічого цього не сталося б, якби не російське вторгнення в Україну. Це жорстока і безжальна реальність путінської війни. Поки вона триває, вона загрожує нашій безпеці та безпеці наших союзників. Поки вона йде, вона руйнуватиме світову економіку", - сказав Сунак.

За його словами, в усіх цих проблемах винна одна людина - президент РФ Володимир Путін.

"Постійну загрозу нашій безпеці та глобальну економічну кризу спричинили дії однієї людини, яка не забажала бути на цьому саміті - Володимира Путіна", - підкреслив Сунак.

16 листопада МЗС Польщі офіційно заявило про удар ракетою виробництва РФ і викликало російського посла.

Президент Польщі Анджей Дуда підтвердив, що ракета, яка впала на польську територію - російського виробництва, проте влада поки немає точної інформації, хто саме її запустив.

Президент США Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, яка призвела до загибелі людей у Польщі, була випущена з Росії.

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