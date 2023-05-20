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Війна з Росією: хроніка
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Нідерланди скасували продаж майже 30 винищувачів F-16 у приватні руки, - аналітичний ресурс

20 травня, 2023 субота
18:07
Війна з Росією винищувач F-16

Нідерланди скасували угоду про продаж своїх винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Йдеться про 28 літаків

Про це повідомив Мілітарний з посиланням на нідерландський ресурс оборонної аналітики Oryxspioenkop.

Компанія Draken International, яка займається підготовкою льотчиків, мала отримати 40 винищувачів F-16 від Нідерландів. Ця компанія має контракт з урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях.

Перші 12 винищувачів Нідерландів були продані минулого року. Проте опціон на ще 28 винищувачів не був реалізований. У 2021 році повідомлялось, що вони мають бути виведені з експлуатації до травня 2024 року.

Аналітики вважають, що ці винищувачі F-16, ймовірно, будуть передані на потреби Повітряних сил Збройних Сил України.

  • 19 травня президент США Джо Байден заявив, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
  • Також стало відомо, що США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни. 
  • 20 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні поки не отримала винищувачі F-16, оскільки під час контрнаступу вирішальну роль відіграватимуть інші види озброєння. 
  • Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.

Нідерланди
F-16
зброя для України
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