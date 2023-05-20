Нідерланди скасували продаж майже 30 винищувачів F-16 у приватні руки, - аналітичний ресурс

Про це повідомив Мілітарний з посиланням на нідерландський ресурс оборонної аналітики Oryxspioenkop.

Компанія Draken International, яка займається підготовкою льотчиків, мала отримати 40 винищувачів F-16 від Нідерландів. Ця компанія має контракт з урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях.

Перші 12 винищувачів Нідерландів були продані минулого року. Проте опціон на ще 28 винищувачів не був реалізований. У 2021 році повідомлялось, що вони мають бути виведені з експлуатації до травня 2024 року.

Аналітики вважають, що ці винищувачі F-16, ймовірно, будуть передані на потреби Повітряних сил Збройних Сил України.