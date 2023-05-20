Нідерланди скасували продаж майже 30 винищувачів F-16 у приватні руки, - аналітичний ресурс
Нідерланди скасували угоду про продаж своїх винищувачів F-16 приватній компанії Draken International. Йдеться про 28 літаків
Про це повідомив Мілітарний з посиланням на нідерландський ресурс оборонної аналітики Oryxspioenkop.
Компанія Draken International, яка займається підготовкою льотчиків, мала отримати 40 винищувачів F-16 від Нідерландів. Ця компанія має контракт з урядом США на виконання ролі умовного противника в навчаннях.
Перші 12 винищувачів Нідерландів були продані минулого року. Проте опціон на ще 28 винищувачів не був реалізований. У 2021 році повідомлялось, що вони мають бути виведені з експлуатації до травня 2024 року.
Аналітики вважають, що ці винищувачі F-16, ймовірно, будуть передані на потреби Повітряних сил Збройних Сил України.
- 19 травня президент США Джо Байден заявив, що США не проти навчання українських пілотів на винищувачах F-16.
- Також стало відомо, що США та союзники планують надати Україні винищувачі F-16 у рамках довгострокових зусиль зі зміцнення безпеки країни.
- 20 травня радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні поки не отримала винищувачі F-16, оскільки під час контрнаступу вирішальну роль відіграватимуть інші види озброєння.
- Україна сподівається отримати перші сучасні американські винищувачі F-16 восени 2023 року.
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