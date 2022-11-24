Нідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму
У четвер, 24 листопада, парламент Нідерландів визнав Росію державою-спонсором тероризму та назвав дії країни проти мирних українців тероризмом
Про це повідомляє нідерландське видання Trouw.
"Палата представників визнала Росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні”, - йдеться у повідомленні.
Більшість партій, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримала пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).
Видання зазначає, що переважна більшість нідерландських парламентських партій також підтримує політику уряду щодо максимальної підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.
- Напередодні, 23 листопада, Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму.
- Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує від США рішення про визнання РФ спонсором тероризму.
- 24 листопада Мукачівська міськрада ухвалила звернення до прем'єр-міністра, президента й голови парламенту Угорщини щодо визнання РФ спонсором тероризму.
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