Нідерланди визнали РФ державою-спонсором тероризму

Про це повідомляє нідерландське видання Trouw.

"Палата представників визнала Росію державою-спонсором тероризму через війну в Україні”, - йдеться у повідомленні.

Більшість партій, зокрема, VVD (Народна партія за свободу і демократію), D66 (прогресивні демократи), PvdA (Трудова партія), CDA (Християнсько-демократична партія), підтримала пропозицію депутата Тома ван дер Лі з GroenLinks (Зелені ліві).

Видання зазначає, що переважна більшість нідерландських парламентських партій також підтримує політику уряду щодо максимальної ​​підтримки України в гуманітарній, дипломатичній та військовій сферах.

Напередодні, 23 листопада, Європарламент визнав РФ державою-спонсором тероризму.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Україна очікує від США рішення про визнання РФ спонсором тероризму.

24 листопада Мукачівська міськрада ухвалила звернення до прем'єр-міністра, президента й голови парламенту Угорщини щодо визнання РФ спонсором тероризму.

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