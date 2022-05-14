Нідерланди заморозили активи росіян на суму в 640 млн євро
У Нідерландах заморозили понад 640 млн євро російських активів
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний урядовий портал, який наводить звіт координатора з реалізації санкцій проти РФ Стефа Блока.
“13 травня Блок представив доповідь міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Фінансових активів заморожено на суму 640,8 млн євро”, - йдеться у доповіді.
У звіті йдеться, що санкції стосуються майже всіх секторів економіки.
Також банки зупинили фінансові операції країн, що потрапили під санкції на €425 млн. А серед заарештованого майна - шість літаків і 24 судна росіян та білорусів
Затримані судна та літаки не можуть передаватися власникам та залишати територію країни.
“Тисячі контейнерів були зупинені в порту Роттердама. Розкішні яхти, швидше за все, будуть на Французькій Рів'єрі, ніж на Ейссельмері, але вони тут побудовані”, - зазначив Блок.
- Україна закликає членів "Великої сімки" передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе