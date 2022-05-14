Нідерланди заморозили активи росіян на суму в 640 млн євро

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційний урядовий портал, який наводить звіт координатора з реалізації санкцій проти РФ Стефа Блока.

“13 травня Блок представив доповідь міністру закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра. Фінансових активів заморожено на суму 640,8 млн євро”, - йдеться у доповіді.

У звіті йдеться, що санкції стосуються майже всіх секторів економіки.

Також банки зупинили фінансові операції країн, що потрапили під санкції на €425 млн. А серед заарештованого майна - шість літаків і 24 судна росіян та білорусів

Затримані судна та літаки не можуть передаватися власникам та залишати територію країни.

“Тисячі контейнерів були зупинені в порту Роттердама. Розкішні яхти, швидше за все, будуть на Французькій Рів'єрі, ніж на Ейссельмері, але вони тут побудовані”, - зазначив Блок.

Україна закликає членів "Великої сімки" передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів.