Кулеба закликав країни G7 передати Україні заморожені активи РФ
Україна закликає членів "великої сімки" передати нашій країні російські заморожені активи на сотні мільярдів доларів
Про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Під час переговорів з лідерами G7, я попросив російські суверенні активи передати Україні, для відновлення нашої країни. Росія повинна платити. Політично, економічно та фінансово. Я ціную позитивну реакцію країн G7 на наш запит", – пише Кулеба.
- 13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.
- Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що у разі успіху України у битві за Донбас, перемогою у війні з Росією буде варто вважати звільнення всіх окупованих територій. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення перемогою України можна було вважати відхід РФ на позиції 24 лютого, то тепер ситуація змінилася.
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