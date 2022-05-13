Кулеба закликав країни G7 передати Україні заморожені активи РФ

Про це написав у твіттері міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Під час переговорів з лідерами G7, я попросив російські суверенні активи передати Україні, для відновлення нашої країни. Росія повинна платити. Політично, економічно та фінансово. Я ціную позитивну реакцію країн G7 на наш запит", – пише Кулеба.

Following @ZelenskyyUa’s talks with G7 leaders, today I asked G7 to cease Russian sovereign assets and give them to Ukraine for rebuilding our country. Russia must pay. Politically, economically, and financially. I appreciate the positive reaction of G7 countries to our request. pic.twitter.com/0jp9xtS8Dt — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 13, 2022

13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відвідав заходи G7 та ЄС. Також мають пройти переговори з керівництвом Німеччини та Нідерландів, аби скоординувати подальшу підтримку України.

Нагадаємо, раніше Кулеба заявив, що у разі успіху України у битві за Донбас, перемогою у війні з Росією буде варто вважати звільнення всіх окупованих територій. За його словами, якщо на початку повномасштабного вторгнення перемогою України можна було вважати відхід РФ на позиції 24 лютого, то тепер ситуація змінилася.

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