Нігерія відкликає послів країни з усього світу

Про це інформує адміністрація президента у Twitter.

Зазначається, що рішення ухвалено після "ретельного вивчення стану справ у нігерійських консульствах та посольствах по всьому світу".

"Президент сповнений рішучості забезпечити ефективність та якість світового класу, які характеризуватимуть надання послуг", - йдеться у повідомленні.

Фото: Presidency Nigeria / Twitter

Так, свою роботу продовжать лише постійні представники Нігерії при ООН у Нью-Йорку та Женеві через засідання Генеральної асамблеї, яке відбудеться пізніше у вересні.



Як пише Reuters, у Нігерії 109 дипломатичних представництв у всьому світі, у тому числі 76 посольств, 22 вищі комісії та 11 консульств. Посаду посла України з 2022 року посідає Холостенко Іван.

Reuters зазначає, що, вступивши на посаду у березні 2023 року, Тінубу оголосив про найсміливіші реформи за останні десятиліття. Наприклад, у травні під час інавгураційної промови він оголосив, що скасовує для населення субсидії на пальне. Це призвело до зростання цін на бензин більш ніж удвічі, також подорожчали харчі та інші предмети першої необхідності.

Президент пообіцяв, що влада контролюватиме ціни. За словами Тінубу, зрештою країна заощадить "трильйони найр" щороку, і ці гроші будуть використані для реалізації реформ, які допоможуть стимулювати економіку.

Також Тінубу очолює Економічна спільнота країн Західної Африки (ЕКОВАС), яка засудила військовий переворот у сусідньому Нігері та заявила про готовність військового втручання, якщо конституційний порядок у країні не відновлять. Тінубу говорив, що хоче уникнути застосування воєнної сили.