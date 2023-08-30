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"Ніхто не має права зневажати людину у формі": мер Дніпра підтримав патрульного, який застосував зброю проти порушника

30 серпня, 2023 середа
16:11
Кримінал Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що підтримує патрульних поліцейських, один із яких 29 серпня смертельно поранив чоловіка з табельної зброї

Про це він написав у Facebook.

"Є базові речі. Для будь-якої країни, де прагнуть поваги до Закону. Ніхто й ніколи не має права зневажати, хапати чи взагалі якось тягти свої руки до людини в формі, яка знаходиться при виконанні своїх службових обовʼязків... У цій ситуації я цілковито на боці патрульних поліцейських. Міська влада Дніпра надасть всебічну моральну підтримку цим патрульним, а також їхнім рідним та колегам", - заявив Філатов.

Мер зазначив, що його теж неодноразово зупиняли патрульні – і він показував їм документи, вміст багажника й відповідав на всі запитання.

  • ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини. Відомо, що чоловік, імовірно, у стані алкогольного сп'яніння порушував ПДР та чинив опір. Патрульний застосував проти порушника табельну зброю, внаслідок чого той помер. Правоохоронця затримали за фактом перевищення службових повноважень.
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