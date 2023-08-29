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Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто

29 серпня, 2023 вiвторок
21:44
Суспільство Дніпро, поліція, кримінал ,суспільство

ДБР розслідує правомірність застосування у Дніпрі правоохоронцем табельної зброї, що призвело до загибелі людини - чоловік імовірно у стані алкогольного сп'яніння порушував ПДР та чинив опір

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

"Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

У ДБР зазначають, що розпочато кримінальне провадження. Вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

У Нацполіції повідомляють, що подія сталася сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи:

"Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків".

  • У травні правоохоронці повідомили про підозру судді Олексію Тандиру за фактом дорожньо-транспортної пригоди, в якій загинув нацгвардієць. Стверджувалося, що водій був напідпитку. Сам суддя заперечував, що вживав алкоголь за кермом.
Дніпро
поліція
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