Порушував ПДР та чинив опір: У Дніпрі патрульний смертельно поранив водія авто

Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

"Попередньо встановлено, що правоохоронці намагались зупинити елітне авто у середмісті Дніпра, водій якого, за наявними даними, ігнорував законні вимоги правил дорожнього руху. Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння", - йдеться у повідомленні.

Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер.

У ДБР зазначають, що розпочато кримінальне провадження. Вивчаються всі обставини інциденту. Вирішується питання про затримання правоохоронця та повідомлення йому про підозру.

У Нацполіції повідомляють, що подія сталася сьогодні, 29 серпня, на проспекті Івана Мазепи:

"Керівництвом Нацполіції призначене службове розслідування за фактом застосування патрульним поліцейським табельної вогнепальної зброї. На цей час патрульних відсторонено від виконання обов’язків".