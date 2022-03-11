"Ніхто не виключає": у Кремлі назвали "концептуально можливою" зустріч Путіна із Зеленським після підготовки міністрами
У Кремлі не виключають можливість зустрічі президентів України та РФ Володимира Зеленського та Володимира Путіна, але тільки після "результативних" переговорів на рівні міністрів і делегацій
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.
"Ніхто не виключає можливості зустрічі Путіна та Зеленського. Так, вона дійсно концептуально можлива. Але спочатку і делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а зустрічалися заради результату", - сказав Пєсков.
За його словами, позиції російської сторони відомі, вони чітко сформульовані та доведені до відома українських переговорників.
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