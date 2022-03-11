"Ніхто не виключає": у Кремлі назвали "концептуально можливою" зустріч Путіна із Зеленським після підготовки міністрами

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.



"Ніхто не виключає можливості зустрічі Путіна та Зеленського. Так, вона дійсно концептуально можлива. Але спочатку і делегації, і міністри повинні виконати свою частину роботи з тим, щоб президенти не зустрічалися заради процесу та заради розмови, а зустрічалися заради результату", - сказав Пєсков.



За його словами, позиції російської сторони відомі, вони чітко сформульовані та доведені до відома українських переговорників.



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