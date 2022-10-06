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"Ніхто не вищий за закон": стали відомі умови поновлення зйомок фільму Болдвіна

6 жовтня, 2022 четвер
14:25
Таблоїд Алек Болдвін

Алек Болдвін досяг мирової угоди з сім'єю Галини Гатчинс, що передбачає поновлення зйомок фільму "Іржа", утім це ще не означає, що знімальний процес точно розпочнеться

Про це повідомляє The Guardian.

Голлівудський актор та продюсер фільму "Іржа" Алек Болдвін, на зйомках якого сталася трагедія, є одним із чотирьох людей, яким все ще можуть бути пред'явлені кримінальні звинувачення у вбивстві української операторки Галини Гатчинс. 

Як повідомила окружний прокурор Мері Кармак-Алтвіс фінансовій раді штату остаточний поліцейський звіт про стрілянину поблизу Санта-Фе буде опублікований цього місяця. Тоді ж прокуратура предʼявить звинувачення, якщо це буде виправдано.

Після появи інформації про мирову угоду між Алеком Болдвіном та вдівцем Галини Гатчинс Метью прокурор заявила, що запропонована мирова угода не вплинула на її остаточне рішення щодо порушення кримінальної справи у цій справі.

"Якщо факти та докази вимагають висунення кримінальних звинувачень відповідно до законодавства Нью-Мексико, тоді звинувачення будуть висунуті. Ніхто не стоїть вище закону", – йдеться в заяві.

В іншому разі зйомки фільму відновляться в січні, а Метью Гатчинс стане виконавчим продюсером і отримає частину прибутку.

  • На ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" у 2021 році Алек Болдвін поранив з вогнепальної зброї операторку Галину Гатчинс. Врятувати її не вдалося.
  • Пізніше актор заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета та не розуміє, яким чином бойовий патрон міг потрапити на знімальний майданчик.
  • Родина операторки Галини Гатчинс подала позов проти актора Алека Болдвіна.
  • У вересня 2022 року у прокуратурі повідомили, що можуть висунути Болдвіну обвинувачення у вбивстві Галини Гатчинс, що сталося на знімальному майданчику.
  • 5 жовтня стало відомо, що Алек Болдвін досяг мирової угоди з сім'єю Галини Гатчинс

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