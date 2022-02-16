Родина операторки Галини Гатчинс подала позов проти Алека Болдвіна

Про це повідомляє BBC.



Актор Алек Болдвін є одним із кількох обвинувачених у позові про смерть операторки Галини Гатчинс. У справі стверджується, що він необережно застосував летальну зброю. Зазначається, що це кримінальний злочин у Нью-Мексико, де сталася стрілянина.



У ​​вівторок, 15 лютого, до першого окружного суду Нью-Мексико був поданий позов у зв'язку зі смертю Гатчинс від імені її чоловіка Метью та сина Андроса. Адвокати родини операторки заявили, що вона була б жива, якби члени знімальної команди не "зрізали кути з процедур безпеки".



У позові стверджується, що Болдвін та інші "не виконали стандартних галузевих перевірок безпеки та не дотрималися основних правил безпеки зброї".



Серед інших обвинувачених зазначаються помічник режисера Девід Холлс, зброярка Ханна Гутьєррес-Рід і ревізиторка Сара Закрі. Холлс і Гутьєррес-Рід у минулому стикалися зі скаргами на те, що вони не дотримуються заходів безпеки на зйомках.



Нагадаємо, на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчинс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.

Актор мав стріляти холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.

Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки і дав перше інтерв'ю щодо інциденту.



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