"Серце розривається": актор Алек Болдвін прокоментував загибель українки, яку він застрелив на зйомках
Американський актор Алек Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки Галини Гатчінс, померлої від його пострілу на зйомках вестерну "Іржа"
Про це Болдвін написав у Twitter.
"Немає слів, щоб передати мій шок і смуток з приводу трагічного випадку, який забрав життя Галини Гатчінс, дружини, матері та нашої шановної колеги", - написав Болдвін.
Актор наголосив, що співпрацює зі слідством і спілкується з чоловіком загиблої.
"Я повністю співпрацюю зі поліцейським розслідуванням, щоб розібратися, як сталася ця трагедія. Я спілкуюся з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та його родині. Серце розривається за її чоловіка, їхнього сина та всіх, хто знав і любив Галину", - написав Болдвін.
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