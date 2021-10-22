"Серце розривається": актор Алек Болдвін прокоментував загибель українки, яку він застрелив на зйомках

Про це Болдвін написав у Twitter.



"Немає слів, щоб передати мій шок і смуток з приводу трагічного випадку, який забрав життя Галини Гатчінс, дружини, матері та нашої шановної колеги", - написав Болдвін.



Актор наголосив, що співпрацює зі слідством і спілкується з чоловіком загиблої.



"Я повністю співпрацюю зі поліцейським розслідуванням, щоб розібратися, як сталася ця трагедія. Я спілкуюся з її чоловіком, пропоную свою підтримку йому та його родині. Серце розривається за її чоловіка, їхнього сина та всіх, хто знав і любив Галину", - написав Болдвін.

Нагадаємо, на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчінс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.

Актор мав вистрілити холостими набоями. Жінку госпіталізували, проти врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb