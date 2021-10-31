Болдвін дав перше інтерв'ю після загибелі української операторки Гатчінс

Про це повідомляє TMZ.

За словами Алека Болдвіна, у нього із загиблою були дружні стосунки, а після початку зйомок вони з Галиною Гатчінс та режисером Джоелем Соузою разом вечеряли.

"Ми з нею дружили. У день, коли я приїхав до Санта-Фе і почав зніматися, я запросив її та Джоеля на вечерю. У нас був дуже, дуже злагоджений ансамбль, ми разом знімали фільм, і тут сталася ця жахлива подія", - сказав Болдвін.

Він додав, що поліція заборонила йому обговорювати з журналістами перебіг слідства. Прокурори поки не висунули нікому звинувачень, але не виключають цього в майбутньому.

Болдвін зазначив, що подібні події на знімальному майданчику вкрай рідкісні - "одна на трильйон". Разом з тим він виступив за те, щоб у майбутньому обмежити застосування на зйомках справжньої, а не бутафорської зброї.

Тим часом адвокати зброярки Ханни Гутьєррес-Рід, яка відповідала за збереження зброї на зйомках, минулого тижня поширили її заяву, в якій йшлося про те, що вона не знає, звідки взялися бойові патрони. За її словами, вона ніколи не бачила, щоб із цієї зброї стріляли бойовими патронами, і не дозволила б це робити. На її думку, продюсери вирішили на чомусь заощадити і це позначилося на техніці безпеки.

Алек Болдвін також є одним із продюсерів фільму "Іржа". Він сказав, що щиро сумнівається, що картину знімуть.

Галина Гатчінс, 42-річна оператор українського походження, загинула під час зйомок вестерну "Іржа" у штаті Нью-Мексико 22 жовтня. Алек Болдвін направив на неї реквізитний револьвер і вистрілив впритул, не знаючи, що він заряджений бойовими набоями. Ще одна куля влучила у плече режисеру фільму Джоелю Соузі.

Пізніше Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки, яка померла від його пострілу на зйомках вестерну "Іржа".

Нагадаємо, 22 жовтня Алек Болдвін під час зйомок фільму застрелив оператора Галину Гатчінс

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