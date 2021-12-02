"Я не натискав на гачок": Болдвін про смерть українки Галини Гатчінс

Про це повідомляє ABC News.



"Я би ніколи не наставив пістолет на когось і не натиснув би на гачок. Ніколи", - сказав Болдвін.



Болдвін наголосив, що не знає, як бойовий набій міг потрапити на знімальний майданчик.



Актор уперше розповів про інцидент, за винятком короткого інтерв'ю, яке він дав у жовтні.



Журналіст зауважив, що розмова вийшла дуже напруженою, Болдвін здавався "спустошеним", але "дуже відвертим" і "прямим".



В інтерв'ю актор сказав, що такий інцидент трапляється "раз на трильйон".

Нагадаємо, на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчинс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.

Актор мав стріляти холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.

Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки і дав перше інтерв'ю щодо інциденту.

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