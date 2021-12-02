"Я не натискав на гачок": Болдвін про смерть українки Галини Гатчінс
Голівудський актор Алек Болдвін заявив, що не натискав на спусковий гачок пістолета, пострілом з якого було вбито українську операторку Галину Гатчинс
Про це повідомляє ABC News.
"Я би ніколи не наставив пістолет на когось і не натиснув би на гачок. Ніколи", - сказав Болдвін.
Болдвін наголосив, що не знає, як бойовий набій міг потрапити на знімальний майданчик.
Актор уперше розповів про інцидент, за винятком короткого інтерв'ю, яке він дав у жовтні.
Журналіст зауважив, що розмова вийшла дуже напруженою, Болдвін здавався "спустошеним", але "дуже відвертим" і "прямим".
В інтерв'ю актор сказав, що такий інцидент трапляється "раз на трильйон".
- Нагадаємо, на ранчо Бонанза-Крік під час зйомок вестерну "Іржа" 42-річна Галина Гатчинс зазнала вогнепального поранення після пострілу, який зробив Болдвін.
- Актор мав стріляти холостими набоями. Жінку госпіталізували, проте врятувати її життя не вдалося. Зйомки фільму призупинено, триває слідство.
- Болдвін висловив свої співчуття з приводу загибелі українки і дав перше інтерв'ю щодо інциденту.
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