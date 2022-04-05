"Ніхто не здав": Арестович заявив, що його племінник-лікар провів 39 днів в окупації
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що його племінник з таким же прізвищем провів 39 днів під російською окупацією
Про це він написав у Facebook.
"Мій племінник-лікар відмовився залишати пацієнтів, залишився з ними - з прізвищем "Арестович" - і 39 днів провів під окупацією. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвища ні разу не питали. Ніхто з хворих та місцевих жителів не здав", - повідомив радник голови ОП.
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