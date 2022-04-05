"Ніхто не здав": Арестович заявив, що його племінник-лікар провів 39 днів в окупації

Про це він написав у Facebook.



"Мій племінник-лікар відмовився залишати пацієнтів, залишився з ними - з прізвищем "Арестович" - і 39 днів провів під окупацією. Щойно вийшов на зв'язок. Прізвища ні разу не питали. Ніхто з хворих та місцевих жителів не здав", - повідомив радник голови ОП.





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