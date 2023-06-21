Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"З'явилася свіжа і важлива новина, що Укроборонпром провів успішне випробування українського безпілотника дальністю на 1000 км. В Україні є розробки і їх дуже багато, це я кажу як експерт однієї з ініціатив Міноборони, Мінцифри та РНБО, яка оцінює проєкти та розробки. До речі, а хто сказав, що можна бути повноцінно мілітаризованими тільки за рахунок внутрішніх ресурсів? На сьогодні жодна держава у світі не є незалежною на 100% у сфері виробництва зброї. Навіть США співпрацюють з ізраїльськими, французькими, німецькими, норвезькими компаніями, виробляють зброю, яку спільно використовують. Наприклад, система ППО NASAMS, яку ми використовуємо в Україні. Тому, я скажу, що ніхто так не наближає мілітаризацію України, як Путін з повномасштабною агресією", - сказав директор Центру військово-правових досліджень.

Олександр Мусієнко додав, що якби не повномасштабна агресія РФ, ми б не говорили про F-16, які з'являться до кінця цього року чи на початку наступного року в Україні, а говорили б про появу цих літаків не раніше 2030 року, вже не кажучи про Patriot та інші системи.

Допомога США Україні

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Америка надала нашій країні військову допомогу на близько 40 млрд доларів і продовжує це робити. Зокрема, 7 червня координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Штати мають достатньо фінансування для підтримки України у 2023 році.

А 9 червня США оголосили про пакет військової підтримки України на загальну суму понад 2 млрд доларів. Він включає боєприпаси для систем ППО Patriot, системи ППО HAWK та ракети, артилерійські снаряди, безпілотники Puma та інше.

Вже згодом американці заявили про новий пакет військової допомоги для України вартістю 325 мільйонів доларів, до якого входять додаткові боєприпаси й бронетехніка.