"Ніхто з нас не знущався": росіяни, які повернулись з українського полону, розчарували пропагандистів RT
Російські військові, які повернулися з українського полону, зламали російську пропаганду та підтвердили гуманне ставлення до себе
Це видно з відео, яке зняли російські державні канали.
Телевізійники НТВ і RТ наполегливо запитують у них, чи знущалися з них українці. Ті махають і хором відповідають: "Ні, не було такого".
Видання ЧТД, яке розмістило відео теж стверджує, що виглядають російські полонені і справді швидше відпочилими, ніж замученими.
І відразу порівнюють їх з захисниками "Азовсталі", які повертались з полону схудлими і сильно виснаженими.
Найстрашнішими тортурами російські полонені назвали те, що у них забрали мобільні телефони.
Ведучий назвав жахом і те, що за меддопомогою треба було звертатись за формою і її надавали протягом 5 днів.
- Нагадаємо, вчора відбувся обмін полоненими, під час якого було звільнено 108 українських бранок взамін на 110 російських цивільних моряків та військових.
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