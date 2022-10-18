Це видно з відео, яке зняли російські державні канали.

Телевізійники НТВ і RТ наполегливо запитують у них, чи знущалися з них українці. Ті махають і хором відповідають: "Ні, не було такого".

Видання ЧТД, яке розмістило відео теж стверджує, що виглядають російські полонені і справді швидше відпочилими, ніж замученими.

І відразу порівнюють їх з захисниками "Азовсталі", які повертались з полону схудлими і сильно виснаженими.

Найстрашнішими тортурами російські полонені назвали те, що у них забрали мобільні телефони.

Ведучий назвав жахом і те, що за меддопомогою треба було звертатись за формою і її надавали протягом 5 днів.

Нагадаємо, вчора відбувся обмін полоненими, під час якого було звільнено 108 українських бранок взамін на 110 російських цивільних моряків та військових.

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