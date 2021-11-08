Никифоров анонсував долучення Верещук до ТКГ і запропонував створити підгрупу з повернення кордону під контроль України
До роботи у Тристоронній контактній групі долучиться призначена міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук
Про це сказав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає пресслужба Офісу президента.
"Після призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі приєднається Ірина Верещук, яку минулого тижня було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Народний депутат Андрій Костін тимчасово виконуватиме обов'язки першого заступника глави української делегації в ТКГ", - сказав Никифоров.
Речник президента наголосив, що делегація України в Тристоронній контактній групі має ще більше зосередитися на розв'язанні гуманітарних і соціальних питань.
"Офіс Президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням утримуваних осіб, забезпеченням нормальних умов роботи КПВВ на лінії дотику", - сказав Никифоров.
Крім того, речник президента висловив ідею створити у ТКГ нову підгрупу для роботи над поверненням Україні контролю над ділянкою державного кордону з Росією.
"Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі. Якщо російська сторона визнає Мінські домовленості, то має погодитися і з тим, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти "Мінська", - сказав Никифоров.
- Нагадаємо, тимчасово виконувати обов'язки першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі призначили нардепа-"слугу" Андрія Костіна.
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