Никифоров анонсував долучення Верещук до ТКГ і запропонував створити підгрупу з повернення кордону під контроль України

Про це сказав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає пресслужба Офісу президента.



"Після призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі приєднається Ірина Верещук, яку минулого тижня було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Народний депутат Андрій Костін тимчасово виконуватиме обов'язки першого заступника глави української делегації в ТКГ", - сказав Никифоров.



Речник президента наголосив, що делегація України в Тристоронній контактній групі має ще більше зосередитися на розв'язанні гуманітарних і соціальних питань.



"Офіс Президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням утримуваних осіб, забезпеченням нормальних умов роботи КПВВ на лінії дотику", - сказав Никифоров.



Крім того, речник президента висловив ідею створити у ТКГ нову підгрупу для роботи над поверненням Україні контролю над ділянкою державного кордону з Росією.



"Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі. Якщо російська сторона визнає Мінські домовленості, то має погодитися і з тим, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти "Мінська", - сказав Никифоров.

Нагадаємо, тимчасово виконувати обов'язки першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі призначили нардепа-"слугу" Андрія Костіна.