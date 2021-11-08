Львів Головна
ua ru
Львів Головна
Коронавірус
Війна з Росією
Головна війна з Росією Никифоров анонсував долучення Верещук до ТКГ і запропонував створити підгрупу з повернення кордону під контроль України

Никифоров анонсував долучення Верещук до ТКГ і запропонував створити підгрупу з повернення кордону під контроль України

8 листопада, 2021 понедiлок
21:44
війна з Росією

До роботи у Тристоронній контактній групі долучиться призначена міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук

Про це сказав речник Володимира Зеленського Сергій Никифоров, передає пресслужба Офісу президента.

"Після призначення Олексія Резнікова на посаду міністра оборони до роботи української делегації в Тристоронній контактній групі приєднається Ірина Верещук, яку минулого тижня було призначено міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Народний депутат Андрій Костін тимчасово виконуватиме обов'язки першого заступника глави української делегації в ТКГ", - сказав Никифоров. 

Речник президента наголосив, що делегація України в Тристоронній контактній групі має ще більше зосередитися на розв'язанні гуманітарних і соціальних питань.

"Офіс Президента наголошує на необхідності активізувати роботу над звільненням утримуваних осіб, забезпеченням нормальних умов роботи КПВВ на лінії дотику", - сказав Никифоров.

Крім того, речник президента висловив ідею створити у ТКГ нову підгрупу для роботи над поверненням Україні контролю над ділянкою державного кордону з Росією.

"Також потрібно створити нову підгрупу, яка працюватиме над поверненням Україні контролю за державним кордоном на Донбасі. Якщо російська сторона визнає Мінські домовленості, то має погодитися і з тим, щоб на рівні ТКГ реалізувати пункти "Мінська", - сказав Никифоров.

  • Нагадаємо, тимчасово виконувати обов'язки першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі призначили нардепа-"слугу" Андрія Костіна.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
Новини
Тристороння контактна група
Ірина Верещук
Офіс президента
кордон з Росією
Сергій Никифоров
Читайте також:
6 листопада, 2021 субота
Лукашенко надасть "коридор" для танкових колон, зібраних Путіним проти України, - журналіст
7 листопада, 2021 неділя
У Києві вбили сина підприємця з Кирилівки. Батько стверджує, що конфлікт виник через українську мову
Разумков
8 листопада, 2021 понедiлок
Разумков оприлюднив список із 25 депутатів, які увійшли у створене ним міжфракційне об'єднання "Розумна політика"
Київ
+9
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 26.02
    Купівля 26.02
    Продаж 26.26
  • EUR
    Купівля 29.97
    Продаж 30.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2021, понедiлок
8 листопада
22:19
"Валенсія" - "Барселона"
Мессі вирішив переманити у ПСЖ зірку "Барселони"
22:18
Реформа містобудування: законопроєкт №5655 позбавляє архітекторів авторських прав, - Національна спілка архітекторів
22:06
Арешт Саакашвілі
Україна закликала Грузію перевести Саакашвілі із тюремної до цивільної лікарні
21:40
Руслан Малиновський
Петраков пояснив, чому повернув у збірну України Малиновського
21:21
ВАКС заочно арештував ексміністра оборони часів Януковича Дмитра Саламатіна
20:53
Натовпи мігрантів із Білорусі: Польща закриває прикордонний пункт пропуску
20:46
Хаві
Новий тренер "Барселони" Хаві назвав свою першу ціль у клубі
20:41
українська мова
78% українців назвали рідною мовою українську, - дослідження
20:29
Олександр Усик та Олександр Красюк (ліворуч)
Він живе в альтернативній реальності, - промоутер Усика застеріг Джошуа від "пастки"
20:22
СБУ
"Захиститися від гібридної війни та інших загроз": посли G7 закликали ухвалити "критично важливий" закон з реформування СБУ
19:59
Василь Ломаченко
Ломаченко здивував кардинальною зміною іміджу перед наступним боєм. Відео
19:57
Ми не дамо знищити вільні ЗМІ: Порошенко передав акції "Прямого" і "5 каналу" журналістам
19:42
Оновлено
Англомовна газета Kyiv Post припиняє роботу: звільнено всю редакцію, колектив вважає це помстою власника
19:28
НАБУ
Зеленський підписав закон щодо статусу НАБУ
19:25
Олександр Петраков
Ми готуємося до гри року, - тренер збірної Петраков зробив гучну заяву перед заключним матчем відбору на ЧС-2022
19:09
голод
45 млн людей із 43 країн світу опинилися на межі голоду в 2021 році, - ООН
19:05
карантин
На Дніпропетровщині з 11 листопада посилюють карантинні обмеження
19:01
робот вакцинує
У Канаді створили робота, який вакцинує без голки
19:00
сепар
8 листопада на фронті: окупанти двічі обстріляли українські позиції
18:52
Андрій Шевченко
Шевченко прибув на базу свого нового італійського клубу. Відео
18:40
Даяна Ястремська
Українська тенісистка Ястремська оголосила про закінчення сезону
18:39
опитування про мовний закон
Майже 55% українців підтримують норму мовного закону про обслуговування державною мовою, - опитування
18:20
Перша китайська космонавтка вийшла у відкритий космос
17:59
Златан Ібрагімович
"Мілан" встановив шалене досягнення у чемпіонаті Італії
17:59
Оновлено
Арешт Саакашвілі
Саакашвілі вивезли з в'язниці гелікоптером
17:19
NSO Group
Ізраїльську NSO Group звинуватили у зламі телефонів шістьох палестинських правозахисників
17:12
Хаві
"Барселона" презентувала свого нового тренера Хаві. Відео, фото
17:06
Окупанти обстріляли селище Болотене: зруйновано житловий будинок
16:36
Олег Приходько
Росія не надає належну медичну допомогу кримському політв’язню Приходьку, - Денісова
16:35
Антивакцинатори на чолі зі Стахівим увірвалися до приміщення ліцею на Прикарпатті
16:34
СБУ затримала двох шпигунів, які намагалися викрасти таємні військові матеріали для іноземних спецслужб
16:31
Придніпровська ТЕС
Запаси вугілля на складах ТЕС впали нижче 500 тис. тонн
16:24
Сергій Лавров
Росія відмовилася від проведення зустрічі міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки" 11 листопада
16:19
вакцина
Протипоказання до вакцинації від COVID-19: МОЗ затвердило форму довідки
16:11
Нікарагуа вибори Ортега
У Нікарагуа диктатора Даніеля Ортегу "переобрали" на четвертий термін поспіль
15:48
США передали Україні два патрульні катери класу "Island"
15:44
Оновлено
кордон стіна
"Спроба масового силового проникнення": в інтернеті з’явились відео, де мігранти у супроводі силовиків йдуть з Білорусі до Польщі
15:43
вакцинація
В Івано-Франківську відсторонили від роботи 76 невакцинованих працівників освіти
15:37
До опалення в Україні підключено 93% житлового фонду та 85% об'єктів соціальної інфраструктури
15:36
Зеленський і Порошенко
Закон про олігархів виглядає як механізм для зведення рахунків з Порошенком, – аналітик Atlantic Council
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою adv@espreso.tv. Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV