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Українську делегацію у ТКГ очолив "слуга" Костін, який провалив конкурс на голову САП

6 листопада, 2021 субота
08:04
Суспільство Андрій Костін

Замість призначеного міністром оборони Олексія Резнікова обов’язки першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі тимчасово виконуватиме Андрій Костін

Про це йдеться в оприлюдненому ввечері 5 листопада 2021 року указі президента України Володимира Зеленського №568/2021, передає Еспресо.TV.

"Тимчасово покласти виконання обов’язків першого заступника глави делегації України для участі у Тристоронній контактній групі на Костіна Андрія Євгеновича - члена делегації, представника України в робочій групі з політичних питань", - зазначається в тексті документа.

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Одночасно, цим же указом, Зеленський розпорядився "вивести зі складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі Олексія Резнікова, увільнивши його від виконання обов'язків першого заступника глави делегації".

А оскільки голова української частини ТКГ Леонід Кравчук переніс операцію на серці й наразі не здатен працювати на цій посаді, який час саме Андрій Костін де-юре керуватиме делегацію. На цьому наголосив сам Резніков, на одному з телевізійних каналів.

"Президентом ухвалено рішення - призначити Андрія Костіна", - наводить слова Резнікова агенція "Інтефакс-Україна".

Довідка

48-річний юрист за фахом, одесит Андрій Костін є народним депутатом від президентської фракції "Слуга народу". Очолює Комітет Верховної Ради з питань правової політики.

На момент обрання в нардепи працював заступником голови Ради адвокатів Одеської області.

У червні 2021 року не пройшов за критерієм доброчесності і залишив конкурс на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Як повідомляв тоді громадський "Центр протидії корупції", кандидатуру Костіна не підтримав жоден з міжнародних експертів. Не підтримали його і експерт Роман Куйбіда та львівський професор В'ячеслав Навроцький.

Видання ZN.ua тоді називало його "ставлеником керівника Офісу президента Андрія Єрмака", а 24 канал казав, що Костіна намагалися невдало протягнути "координовані Олегом Татаровим члени комісії".

2020 року в ефірі "1+1" підтримував "формулу Штайнмаєра" й казав, що вона буде включена в закон про особливий статус Донбасу.

"Українська правда" звинувачувала Костіна в блокуванні судової реформи й вказувала на проблеми з його податковю декларацією й кумівство у працевлаштуванні доньки, дружини та у відносинах з іншими нардепами-"слугами".


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Тристороння контактна група
Олексій Резніков
Спеціалізована антикорупційна прокуратура
САП
ТКГ
Слуга народу
Андрій Костін
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