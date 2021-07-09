Никифоров озвучив свої завдання на посаді речника президента, пообіцявши не повторювати "скандалів" Мендель
Новий прессекретар президента України Сергій Никифоров назвав свої основні обов’язки на посаді
Про це він заявив під час брифінгу 9 липня.
Никифоров зазначив, що в ОПУ планують проводити регулярні брифінги.
“Ми плануємо робити їх (брифінги - ред.) регулярними. На скільки регулярними вони будуть, зараз поки що сказати не можу. Офіс президента хоче їх проводити найчастіше. Але все так само буде залежати від наповнення”, - повідомив він.
Речник Зеленського назвав чим займатиметься на посаді.
“В іншому мій функціонал, як у класичного прессекретаря: я проводжу брифінги, супроводжую президента на публічних заходах. Я відповідаю, коментую, доношу меседжі від Офісу президента, якщо щось відбувається позапланово. Якщо ми не встигаємо скликати брифінг”, - сказав він.
На запитання журналістки Еспресо.TV Валерії Пашко, чи він стежив за роботою попередньої прессекретарки та можливо вже дослідив якісь помилки, Никифоров відповів: "Особисто я не стикався, не співпрацював, як журналіст, з пані Юлією (Мендель - ред.). У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що в неї були якісь публічні… Не будемо називати їх скандалами. Так, я спробую їх не повторювати".
- Як відомо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.
- Згодом, президент Володимир Зеленський призначив журналіста Сергія Никифорова своїм прессекретарем.
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