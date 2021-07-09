Никифоров озвучив свої завдання на посаді речника президента, пообіцявши не повторювати "скандалів" Мендель

Про це він заявив під час брифінгу 9 липня.

Никифоров зазначив, що в ОПУ планують проводити регулярні брифінги.

“Ми плануємо робити їх (брифінги - ред.) регулярними. На скільки регулярними вони будуть, зараз поки що сказати не можу. Офіс президента хоче їх проводити найчастіше. Але все так само буде залежати від наповнення”, - повідомив він.

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“В іншому мій функціонал, як у класичного прессекретаря: я проводжу брифінги, супроводжую президента на публічних заходах. Я відповідаю, коментую, доношу меседжі від Офісу президента, якщо щось відбувається позапланово. Якщо ми не встигаємо скликати брифінг”, - сказав він.

На запитання журналістки Еспресо.TV Валерії Пашко, чи він стежив за роботою попередньої прессекретарки та можливо вже дослідив якісь помилки, Никифоров відповів: "Особисто я не стикався, не співпрацював, як журналіст, з пані Юлією (Мендель - ред.). У мене до неї жодних зауважень немає. Те, що в неї були якісь публічні… Не будемо називати їх скандалами. Так, я спробую їх не повторювати".

Як відомо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.

Згодом, президент Володимир Зеленський призначив журналіста Сергія Никифорова своїм прессекретарем.

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