Зеленський призначив Никифорова своїм речником

Про передає ОПУ.



"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем президента України", - йдеться в указі.



Довідка: Никифоров має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці. Працював на "К1", "24 каналі", "Першому національному", на міжнародному каналі Euronews. А до призначення в Офіс президента він працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".



Як відомо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель буде працювати позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

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