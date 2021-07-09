Зеленський призначив Никифорова своїм речником
Президент Володимир Зеленський призначив журналіста Сергія Никифорова своїм прессекретарем
Про передає ОПУ.
"Призначити Никифорова Сергія Сергійовича прессекретарем президента України", - йдеться в указі.
Довідка: Никифоров має майже 15-річний досвід роботи у тележурналістиці. Працював на "К1", "24 каналі", "Першому національному", на міжнародному каналі Euronews. А до призначення в Офіс президента він працював телеведучим на телеканалі "Україна 24".
- Як відомо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.
- Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель буде працювати позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
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