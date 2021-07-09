Мендель заявила, що стане радницею Єрмака
Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель буде працювати позаштатним радником керівника Офісу президента Андрія Єрмака
Про це Мендель повідомила в ефірі телеканалу Україна 24.
Вона підтвердила, що стане радником голови Офісу президента.
“До кінця тижня має бути указ про моє звільнення (з посади прессекретаря — ред.), указ про призначення радником Офісу президента”, — повідомила Мендель.
Читайте також: Мендель 11 липня випустить книгу "Кожен із нас - Президент"
Вона зазначила, що указ може бути сьогодні, 9 липня, або вже на вихідних. При цьому вона не уточнила, чи буде працювати в штаті.
Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Мендель буде позаштатним радником очільника ОПУ Андрія Єрмака.
- Як відомо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.18
Купівля 27.18Продаж 27.41
-
EUR
Купівля 32.1Продаж 32.5
- Актуальне
- Важливе