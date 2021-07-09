Мендель заявила, що стане радницею Єрмака

Про це Мендель повідомила в ефірі телеканалу Україна 24.

Вона підтвердила, що стане радником голови Офісу президента.

“До кінця тижня має бути указ про моє звільнення (з посади прессекретаря — ред.), указ про призначення радником Офісу президента”, — повідомила Мендель.



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Вона зазначила, що указ може бути сьогодні, 9 липня, або вже на вихідних. При цьому вона не уточнила, чи буде працювати в штаті.

Нагадаємо, напередодні ЗМІ повідомили, що Мендель буде позаштатним радником очільника ОПУ Андрія Єрмака.









Як відомо, Юлія Мендель пішла з посади прессекретаря президента.

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