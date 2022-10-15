Про це Лукашенко розповів у інтерв'ю NBC.

"Ми, як я вже багато разів говорив, беремо участь у "військовій операції", маючи на увазі, що ми підтримуємо Росію всіляко. Наша підтримка полягає в тому, щоб наші західні кордони, в даному випадку з Польщею та Литвою, не були порушені і не було завдано через Білорусь удару в спину російським військам. Спочатку так було", - сказав Лукашенко.

Він додав, що Білорусь наразі нібито "лікує та годує громадян Росії та України" та "не збирається нікого вбивати".

"Сьогодні наша участь полягає в тому, що ми лікуємо росіян та українців, годуємо росіян та українців і найбільше, в переважній більшості, надаємо притулок біженцям з України. Їх за добу до нас перебуває по 400-500 осіб. Ми їх зрівнюємо повністю у правах. Ось наша участь. Але ми нікого там не вбивали і вбивати не збираємося. Нас, по-перше, ніхто не просить брати участь у цій операції, в даному випадку Росія. І ми не маємо наміру туди втягуватися. Завжди про це говорили і говоримо", - сказав Лукашенко.

4 жовтня Олександр Лукашенко визнав, що Білорусь бере участь у "спеціальній військовій операції" в Україні.

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