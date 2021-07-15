Нікополь, Покров, Марганець хочуть об’єднатися, щоб повернути пільгу на е/е та покращити екологічну ситуацію, — активістка Юлія Бонд

Про це заявила Юлія Бонд, активістка та машканка міста Марганець, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Наразі ми хочемо створити агломерацію міст Нікополь, Покров, Марганець для того, щоб не тільки вимагати знижки, а й вирішувати проблеми із екологічною ситуацією”, — сказала Бонд.

Вона нагадала, що раніше мешканці цих міст мали пільгу 30% на оплату електроенергії через розташування населених пунктів у 30-кілометровій зоні АЕС. У 2021 році таку пільгу скасували.

“Під час останнього опалювального сезону збільшились протестні настрої, адже люди не могли оплатити свої рахунки. Тариф 1,68 — непідйомний для мешканців. Я думаю, що наступний опалювальний сезон буде важким. Люди вже зараз готуються до протестів. А деякі мешканці, які мають змогу повернутися до пічного опалення, вже зараз переходять на нього”, — розповіла активістка.

За словами Юлії Бонд, місто Марганець перейшло на електроопалення у 2016-ому році.

“Людям виплатили компенсації, щоб вони оплатили електробатареї, і відрізали тепломережі. Тобто тепломереж в місті вже немає, альтернативи вже нема, і люди будуть змушені платити за електроенергію за великими рахунками”, — пояснила вона.