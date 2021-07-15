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Головна Економіка Нікополь, Покров, Марганець хочуть об’єднатися, щоб повернути пільгу на е/е та покращити екологічну ситуацію, — активістка Юлія Бонд

Нікополь, Покров, Марганець хочуть об’єднатися, щоб повернути пільгу на е/е та покращити екологічну ситуацію, — активістка Юлія Бонд

15 липня, 2021 четвер
10:27
Економіка Нікополь

Три міста у Дніпропетровській області, Нікополь, Покров і Марганець у 2016-му році повністю перейшли на електроопалення, а цьогоріч позбулися 30% знижки на електроенергію як мешканці 30-кілометрової зони навколо АЕС. Наразі міста планують об’єднатися, щоб вирішувати цю проблему та екологічну

Про це заявила Юлія Бонд, активістка та машканка міста Марганець, в ефірі програми Energo live з Олександром Морщавкою на телеканалі “Еспресо”.

“Наразі ми хочемо створити агломерацію міст Нікополь, Покров, Марганець для того, щоб не тільки вимагати знижки, а й вирішувати проблеми із екологічною ситуацією”, — сказала Бонд.

Вона нагадала, що раніше мешканці цих міст мали пільгу 30% на оплату електроенергії через розташування населених пунктів у 30-кілометровій зоні АЕС. У 2021 році таку пільгу скасували.

“Під час останнього опалювального сезону збільшились протестні настрої, адже люди не могли оплатити свої рахунки. Тариф 1,68 — непідйомний для мешканців. Я думаю, що наступний опалювальний сезон буде важким. Люди вже зараз готуються до протестів. А деякі мешканці, які мають змогу повернутися до пічного опалення, вже зараз переходять на нього”, — розповіла активістка.

За словами Юлії Бонд, місто Марганець перейшло на електроопалення у 2016-ому році.

“Людям виплатили компенсації, щоб вони оплатили електробатареї, і відрізали тепломережі. Тобто тепломереж в місті вже немає, альтернативи вже нема, і люди будуть змушені платити за електроенергію за великими рахунками”, — пояснила вона.

  • Кабінет міністрів 28 грудня скасував пільгову ціну на електроенергію для населення - 90 коп за перші 100 кВт-год - з січня 2021 року і встановив її на рівні 1,68 грн за кВт-год.

  • Кабмін зберіг ціну на електроенергію для населення на рівні 1,68 грн/кВт-год до 1 серпня.






 
енергетика
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