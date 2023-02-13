Нікопольщина потребує підтримки у психологічних та соціальних програмах, - в.о. голови райради Бичков
Дмитро Бичков, в.о. голови Нікопольської районної ради, зазначив, що криза є у тому, що люди живуть у страху місяцями, бо снаряди прилітають за 10-14 секунд
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Коли ми говоримо про різні напрямки гуманітарної підтримки, то у нас фактично немає проблем з продуктами харчування чи засобами гігієни через допомогу багатьох благодійних фондів та гуманітарних місій, які працюють на території Нікопольського району. Однак, я завжди зазначаю, що мешканці Нікопольщини потребують психологічної допомоги. Можу сказати, що люди, які повертаються і зустрічають місцевих мешканців, яких не бачили за час активних бойових дій, говорять, що люди за ці місяці змінюються і швидко старіють. А криза є у тому, що люди у страху живуть місяцями, бо снаряди прилітають за 10-14 секунд. Потрібно реалізовувати проєкти психологічної направленості й ми готуємося запускати відповідні проєкти психологічної підтримки", - розказав в.о. голови Нікопольської районної ради.
Дмитро Бичков зауважив, що дозвілля фактично немає; дітям та дорослим потрібна соціалізація, тому треба відкривати напрямки, щоб діти мали можливість працювати у гуртках з педагогами, потрібні психологи, відповідно, і щоб дорослі могли щось разом робити та переключатися.
"Тому мені здається прийшов час перезапускати якісь гуманітарні проєкти з розвитку та перепідготовки людей, бо війна принесла нові виклики. Прийшов час думати про те, що нам потрібно давати людям якісь робочі місця, робочі місця у нових умовах, які є перспективою майбутніх гуманітарних проєктів", - підкреслив Бичков.
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