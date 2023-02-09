Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"Цієї ночі маємо трагічну новину з Нікопольщини: внаслідок обстрілу району армією РФ в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження", - написав він у телеграмі.

Окупанти вдарили по місту з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін.

Обстеження територій обстрілу наразі триває.