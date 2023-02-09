Ворожі війська вночі обстріляли Нікополь: є загиблий, понівечені будинки й 7 господарських споруд
Уночі на 9 лютого російські військові гатили по Нікополю з важкої артилерії. Внаслідок ударів пошкодженні житлові будинки, приватне підприємство, також зачепило електромережі й газогін
Про це розповів очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"Цієї ночі маємо трагічну новину з Нікопольщини: внаслідок обстрілу району армією РФ в Нікополі загинув чоловік 1985 року народження", - написав він у телеграмі.
Окупанти вдарили по місту з важкої артилерії, поціливши по житловому кварталу. В результаті атаки щонайменше 16 житлових будинків і одне приватне підприємство понівечено. Потрощено 7 господарських споруд, ще одну зруйновано. Зачепило також два автомобілі, електромережі, газогін.
Обстеження територій обстрілу наразі триває.
- Вночі з 5 на 6 лютого росіяни випустили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, понад 20 артилерійських снарядів.
- Вночі на 7 лютого ворожі війська обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню: 60 тис. абонентів залишилися без води.
- Вночі на 8 лютого російська армія продовжувала тероризувати важкою артилерією громади Нікопольського району Дніпропетровщини. Внаслідок атаки понівечено 7 житлових будинків, 3 господарські споруди, газогін та електромережі.
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