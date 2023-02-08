Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у телеграмі.

Вночі окупанти вдарили по Червоногригорівській ТГ, випустивши по ній зо два десятки снарядів.

Наразі наслідки атаки з‘ясовуються, обстеження територій триває. Люди неушкоджені.

В інших районах області протягом ночі було тихо, більше ворожих обстрілів не зафіксовано.