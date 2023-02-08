Ворог вночі атакував важкою артилерією Нікопольщину
Вночі на 8 лютого російська армія продовжувала тероризувати важкою артилерією громади Нікопольського району Дніпропетровщини
Про це повідомили очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук та начальник Нікопольської РВА Євген Євтушенко у телеграмі.
Вночі окупанти вдарили по Червоногригорівській ТГ, випустивши по ній зо два десятки снарядів.
Наразі наслідки атаки з‘ясовуються, обстеження територій триває. Люди неушкоджені.
В інших районах області протягом ночі було тихо, більше ворожих обстрілів не зафіксовано.
- У ніч на 4 лютого РФ гатила зі ствольної артилерії по Дніпропетровщині, під вогнем опинилася Марганецька громада.
- Вночі з 5 на 6 лютого росіяни випустили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, понад 20 артилерійських снарядів.
- Вночі на 7 лютого ворожі війська обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню: 60 тис. абонентів залишилися без води.
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