Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.

"З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді", - зазначив він.

Обстрілом пошкоджено лінії електропередачі, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок - 9 населених пунктів залишились без води, це приблизно 60 тис. абонентів.

Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.

Обійшлося без постраждалих.

У всіх інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо.