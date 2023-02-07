Росіяни атакували Нікопольщину близько 40 снарядами: 60 тис. абонентів залишилися без води
Вночі на 7 лютого ворожі війська обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
"З важкої артилерії та РСЗВ російські окупанти били по Нікопольщині. Цієї ночі ворог атакував район двічі, випустивши близько чотирьох десятків снарядів по Марганецькій громаді", - зазначив він.
Обстрілом пошкоджено лінії електропередачі, через що в громаді знеструмлено одну з насосних станцій. Як наслідок - 9 населених пунктів залишились без води, це приблизно 60 тис. абонентів.
Окрім цього, росіяни понівечили чотири приватні житлові будинки, господарську споруду, електромережі та газогін.
Обійшлося без постраждалих.
У всіх інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо.
- У ніч на 4 лютого РФ гатила зі ствольної артилерії по Дніпропетровщині, під вогнем опинилася Марганецька громада.
- Вночі з 5 на 6 лютого росіяни випустили по Марганецькій громаді, що на Нікопольщині, понад 20 артилерійських снарядів.
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