Німеччина готова здійснювати транзит скрапленого газу до країн, які не мають виходу до морів, - Шольц
Німеччина готова допомагати східним державам ЄС без портів у Північному або Балтійському морях отримати скраплений природний газ (СПГ), щоб зменшити енергетичну залежність від Росії
Про це заявив канцлер Олаф Шольц після зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, пише ЄП з посиланням на Euractiv.
Шольц сказав, що багато країн зіткнулися з більшою проблемою, ніж Німеччина, у зменшенні залежності від російських енергоресурсів.
Фіала в свою чергу заявив, що імпорт російського газу становить понад 90% споживання газу в Чехії, а країна не має виходу до моря.
"Ми повинні бути готові допомогти країнам, які не мають прямого виходу до Північного чи Балтійського моря, і які повинні розраховувати на нашу співпрацю з ними", – сказав Шольц.
- Єврокомісар з енергетичної політики Кадрі Сімсон заявила, що до кінця 2022 року ЄС відмовиться від двох третин нинішніх обсягів російського газу.
- У грецькому Александруполісі розпочалось будівництво плавучого терміналу скрапленого природного газу (СПГ), який має допомогти країнам Європи стати менш залежними від російського блакитного палива.
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