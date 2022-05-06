Німеччина готова здійснювати транзит скрапленого газу до країн, які не мають виходу до морів, - Шольц

Про це заявив канцлер Олаф Шольц після зустрічі з прем’єр-міністром Чехії Петром Фіалою, пише ЄП з посиланням на Euractiv.

Шольц сказав, що багато країн зіткнулися з більшою проблемою, ніж Німеччина, у зменшенні залежності від російських енергоресурсів.

Фіала в свою чергу заявив, що імпорт російського газу становить понад 90% споживання газу в Чехії, а країна не має виходу до моря.

"Ми повинні бути готові допомогти країнам, які не мають прямого виходу до Північного чи Балтійського моря, і які повинні розраховувати на нашу співпрацю з ними", – сказав Шольц.

Єврокомісар з енергетичної політики Кадрі Сімсон заявила, що до кінця 2022 року ЄС відмовиться від двох третин нинішніх обсягів російського газу.

У грецькому Александруполісі розпочалось будівництво плавучого терміналу скрапленого природного газу (СПГ), який має допомогти країнам Європи стати менш залежними від російського блакитного палива.