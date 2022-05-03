ЄС до кінця року на дві третини скоротить споживання російського газу, - Єврокомісія

Про це повідомляє Reuters.

За її словами, Європейська комісія протягом травня оприлюднить план, за яким Євросоюз до кінця 2022 року знайде заміну двом третинам російського газу.

Сімсон розповіла, що ЄС веде переговори про заміну російського газу з усіма основними постачальниками газу. Вона додала, що крім цього, Євросоюз має намір частково скоротити потреби в газі за рахунок економії енергії та відновлюваних джерел.

26 квітня уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що країна не платитиме за російський газ рублями.

Невдовзі після цього російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з ранку середи.

У Білому домі 27 квітня заявили, що після припинення постачання природного газу з Росії Польща може замінити його енергоносіями з країн Азії.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb