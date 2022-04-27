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Білий дім знайшов для Польщі альтернативу російському газу

27 квітня, 2022 середа
10:36
Економіка газопровод

Після припинення постачання природного газу з Росії, Польща може замінити його енергоносіями з країн Азії

Про це повідомляє офіційний сайт Білого дому.  

За словами речниці Білого дому Джен Псакі, США протягом кількох останніх місяців працювали над розширенням постачання газу до Європи на випадок, якщо припиняться поставки з Росії.

"Протягом останніх кількох місяців, і навіть до вторгнення, ми працювали над збільшенням поставок природного газу європейським країнам, які залежали від Росії в постачанні на випадок, якщо воно скоротиться, або припиниться", - сказала Псакі. 

Вона додала, що альтернативою російському може стати азійський газ. 

"США просили деякі країни Азії, які мають надлишок пропозиції, надати їх Європі", - зазначила Псакі. 

  • 26 квітня уповноважений польського уряду з питань стратегічної енергетичної інфраструктури Пьотр Наїмський заявив, що країна не платитиме за російський газ рублями. 
  • Невдовзі після цього російський Газпром повідомив найбільшу польську газову компанію PGNiG про повну зупинку постачання газу з ранку середи.

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Польща
газ
Газпром
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Азія
Білий дім
Джен Псакі
російська агресія
США
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